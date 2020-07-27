Экономика
КоммерсантъАвтодилеры ожидают дальнейшего сокращения числа салонов
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) ожидает дальнейшего сокращения автосалонов в России. По данным «Автостата», в первом полугодии дилерская сеть сократилась на 230 автосалонов — до 3,1 тыс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Политика
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Общество
Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах
Глава министерства рассказал, что ведомство готовится к тому, что все школы в новом учебном году будут открыты, организованы традиционные линейки.
Газета.Ru 07:18
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
Кино
Paramount объявил о переносе двух сиквелов на 2021 год
Студия Paramount сообщила о переносе двух картин — сиквела триллера «Тихое место 2» и боевика «Топ Ган: Мэверик».
Культуромания 24 июля в 07:52
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Политика
«Пушкин — работорговец». Почему Зеленский тоже стал украинизатором
Можно ли считать, что улица перекричала парламент и заставляет Зеленского делать то же самое, что и его предшественник, — разбиралось РИА Новости.
РИА Новости 01:00
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия вчера в 17:02
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Политика
Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
РИА Новости 06:19
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
Здоровье
В Башкирии число зараженных коронавирусом составило 6607 человек
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 36 новых случаев, всего медики зафиксировали 6 607 зараженных инфекцией граждан.
Kursk.com 01:45
Происшествия
Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
Право.ру 07:09
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Общество
Китайский самолёт-амфибия AG600 впервые взлетел с поверхности моря
Китайский самолет-амфибия AG600 "Цзилун" совершил первый взлет с поверхности моря.
Военное обозрение 05:55
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация будет совершенно бесплатной.
Gazeta.SPb 25 июля в 17:04
Футбол
Семак назвал трех игроков «Зенита» лучшими в прошедшем сезоне РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в голосовании от «Чемпионата» и выбрал лучших игроков сезона 2019/2020 в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
Невские Новости 04:56
Общество
Итальянцы назвали сроки появления и стоимость вакцины от коронавируса
Европейскую вакцину против COVID-19 начнут производить в сентябре, рассказал журналистам глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо, пишет издание Libero Quotidiano.
МИР 24 06:48
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал фото поправившейся Собчак
На фотографии Собчак позирует в свободном платье, которое скрывает ее фигуру.
RuNews24.ru 05:00