Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАвтодилеры ожидают дальнейшего сокращения числа салонов

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) ожидает дальнейшего сокращения автосалонов в России. По данным «Автостата», в первом полугодии дилерская сеть сократилась на 230 автосалонов — до 3,1 тыс.
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В России предупредили о вероятном сокращении числа автодилеров

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Автодилеры ожидают дальнейшего сокращения числа салонов

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