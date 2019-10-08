Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известия08:33
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Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика
Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Политика
Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента
Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service вчера в 12:17
Общество
Депутаты Госдумы разработали новую возрастную маркировку
Новый законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с Еленой Ямпольской.
VSE42.RU 04:42
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус вчера в 10:25
Хоккей
«Горячая» ведущая вернулась в челябинский «Трактор»
Напомним, 13 августа прошлого года Соня Гудим заявила о своем уходе с «Трактор-ТВ».
31 канал Челябинска 04:24
Армия и оружие
В ЛНР заметили уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор
Машина была создана на базе плавающего транспортера ПТС-3.
ГЛАС.RU 09:42
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Общество
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для экс-сотрудников ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
Коммерсантъ 18:12
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
REGNUM 06 октября в 08:56
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.
ТАСС вчера в 08:27
Космос
Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры
Воды "утренней звезды" Используя замеры, которые проводил европейский зонд "Венера-Экспресс" во второй половине 2000 годов, а также аналогичные данные для Земли, австрийские планетологи построили несколько моделей эволюции атмосфер и той, и другой планеты.
ТАСС Наука 07:10
Экономика
В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44