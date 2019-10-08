с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Общество Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Политика Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Политика Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера» Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.

Общество Депутаты Госдумы разработали новую возрастную маркировку Новый законопроект в мае внесли в Госдуму члены комитета по культуре во главе с Еленой Ямпольской.

Хоккей «Горячая» ведущая вернулась в челябинский «Трактор» Напомним, 13 августа прошлого года Соня Гудим заявила о своем уходе с «Трактор-ТВ».

Кино Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Общество Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

Политика Директором ФСИН стал Александр Калашников Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".

Политика Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для экс-сотрудников ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.

Происшествия В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана» Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.

Космос Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры Воды "утренней звезды" Используя замеры, которые проводил европейский зонд "Венера-Экспресс" во второй половине 2000 годов, а также аналогичные данные для Земли, австрийские планетологи построили несколько моделей эволюции атмосфер и той, и другой планеты.

Экономика В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.

Армия и оружие Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.