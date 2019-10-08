с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Общество Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Общество Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом 8 октября сообщает ТАСС.

Энергетика Белоруссия может снизить закупки российского газа Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).

Футбол Тедеско покинул Россию, не подписав контракт со «Спартаком» Немецкий специалист Доменико Тедеско, который в скором времени должен подписать контракт с московским "Спартаком", покинул Россию и улетел в Германию, передает "Чемпионат.com".

Политика Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.

Экономика Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Культура Создатели «Южного парка» принесли «официальные извинения» Китаю Создатели американского мультипликационного сериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун в ироничной форме «извинились» перед властями Китайской Народной Республики (КНР) после решения китайского правительства об изъятии из локального сегмента интернета всех эпизодов мультфильма из-за серии с критикой властей КНР.

Происшествия Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.

Общество Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными С 1 января 2020 года туалеты на российских вокзалах станут бесплатными.

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) предоставил РИА Новости одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией "Луна-3" ровно 60 лет назад.

Шоу-бизнес В сети появились отрывки из книги о Жанне Фриске Книгу о Жанне Фриске, которая умерла от рака, написал ее друг Геннадий Куркин.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Спорт IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР Исполком Международного союза биатлонистов отказался рассматривать вопрос о восстановлении Союза биатлонистов России.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.

Политика Дальневосточным губернаторам грозят отставки Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.

Армия и оружие Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.