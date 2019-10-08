Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известия08:33
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Происшествия
Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы
Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Политика
Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Вести.Ru 08:26
Политика
В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
В Московской области суд арестовал 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки.
Российская газета 07:24
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Общество
Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной
Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08:24
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 06 октября в 07:57
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Экономика
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
Основной целью в Минфине назвали увеличение и постепенный переход к использованию рубля и лиры при расчетах между Россией и Турцией, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности нацвалют для компаний.
РИА Новости 08:27
Наука
Создан новый источник терагерцевого излучения
Сотрудники Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова создали источник терагерцевого излучения на джозефсоновском контакте.
Индикатор 09:16
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия
Появилось видео с места гибели чиновников в Вологодской области
В Сети появилось видео с места страшной аварии, произошедшей утром во вторник, 8 октября, на трассе Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе Вологодской области.
Вести.Ru 09:13
Футбол
Жена футболиста эмоционально поддерживала мужа на стадионе и попала на видео
Матч ТВ вчера в 09:56