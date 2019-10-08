с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро «Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.

Хоккей Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.

Космос Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.

Армия и оружие Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.

Армия и оружие Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.

Футбол Комбаров назвал причину отставки Кононова Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.

Игры Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.

Общество Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Политика Директором ФСИН стал Александр Калашников Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Происшествия В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.

Происшествия ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.

Общество Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Авто Стало известно, почему опасно «вкатывать» бензин до включения лампочки Эксперты рассказали автовладельцам, почему не нужно ждать сигнала о пустом баке, чтобы заправить машину.

Политика Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о трех возможных сценариях развития ситуации на территории Донбасса.

Кино Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.