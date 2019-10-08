Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известия08:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 22:14, Вашингтон
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ugpressa.ru 00:45
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Хоккей
Хоккеист Кузнецов в первом матче после дисквалификации забросил шайбу
Россиянин забросил шайбу в первом матче после дисквалификации за употребление кокаина.
Экономика сегодня 19:50
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро
Ученые NASA описали виды солей, найденные на участке осадочных пород под названием Остров Саттон, который Curiosity посетил в 2017 году.
Naked Science 02:55
Армия и оружие
Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс вчера в 06:10
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Общество
Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов
Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Футбол
Комбаров назвал причину отставки Кононова
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 09:32
Кино
Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон
Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы недолеченной
Напомним, что актрису госпитализировали в столичную клинику 13 сентября. У Заворотнюк диагностирована неоперабельная опухоль мозга.
Кривое-зеркало.ру 05:49
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Театры
Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон
РИА Новости вчера в 04:19
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) назначен Александр Калашников, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru 06:56
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры
Решение Intel Intel снизила цены на процессоры девятого поколения серии Core F — на те модели, где отсутствует интегрированная графика.
CNews 02:43
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости 21:24
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета 19:17
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты
Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Авто
Стало известно, почему опасно «вкатывать» бензин до включения лампочки
Эксперты рассказали автовладельцам, почему не нужно ждать сигнала о пустом баке, чтобы заправить машину.
iReactor вчера в 20:03
Политика
Глава МИД Украины: Донбасс ждет один из трех сценариев
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о трех возможных сценариях развития ситуации на территории Донбасса.
Телеканал 360° вчера в 22:16
Кино
Съемки сериала о Началовой стартовали со скандала
Впервые слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.
ФАН 16:12
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Политика
Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа
Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
Lenta.ru 18:56