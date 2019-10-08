Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известиявчера в 08:33
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Растения могут предупреждать друг друга об угрозе вредителей
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Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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В Петербурге взорвалась газовая труба
Вести.Ru 00:10
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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StarHit.ru 07 октября в 07:11
Экономика
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Якутия 24 вчера в 18:20
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM вчера в 02:06
Армия и оружие
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Следственный комитет России возбудил 6 уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов Донбасса, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября.
Мойка78 02:32
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NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
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«Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина
Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.
Газета.Ru 01:59
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Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Политика
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Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.
Взгляд.ру 02:32
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
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Известия вчера в 20:40
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
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РИА Новости вчера в 18:40
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
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Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст
Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников
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Телеканал RTVI вчера в 14:41
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
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В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь
В ночь на 9 октября в городе Уссурийске неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь.
Российская газета вчера в 23:08
Гаджеты
Ведущие производители выбрали «М.Видео Electronics Show 2019» для анонса своих новинок
ADVIS.ru вчера в 11:29
Происшествия
Крестьяне наказали мэра города в Мексике
REGNUM вчера в 22:11
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили отца-тирана
Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.
Московский Комсомолец вчера в 08:59