с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Экономика Россия сохранила 43 место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ Россия сохранила 43 место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума «Индекс глобальной конкурентоспособности», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на ТАСС.Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые объединены в 12 «опорных групп».

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Армия и оружие СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов Донбасса Следственный комитет России возбудил 6 уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов Донбасса, совершенных с 19 по 30 сентября и 3 октября.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Политика Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Хоккей «Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.

Политика Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.

Политика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Общество Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.

Политика Царев: Зеленский показал свое бессилие Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев считает, что развод войск сорвала украинская сторона.

Космос Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.

Происшествия Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.

Происшествия В Приморье вандалы засыпали землей Вечный огонь В ночь на 9 октября в городе Уссурийске неизвестные осквернили мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, засыпав землей Вечный огонь.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.