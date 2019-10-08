Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известия08:33
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Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
Политика
Глава Европарламента «не добился прогресса» в переговорах по Brexit
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что стороны «не добились прогресса», комментируя переговоры по Brexit с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 8 октября передает агентство Reuters.
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42%-1,05%
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились.
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Политика
Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах
На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Происшествия
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков
Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Политика
США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства
США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца
В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Политика
В Кремле оценили выступление Лукашенко по конфликту в Донбассе
Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы и Киева.
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Космос
Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic
Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Политика
Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов
Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.
Происшествия
Анапский судья пытался продать решение апелляции
Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.
Космос
Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом
Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.
Происшествия
В ДТП с грузовиком в Ленобласти погибли три человека
Во Всеволожском районе Ленобласти три человека погибли в ДТП с грузовиком, сообщает во вторник отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.