Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится
 на сайте организации во вторник, 8 октября.
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