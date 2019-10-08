с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Политика Сенаторы США обвинили Россию в помощи Трампу на выборах На сайте комитета по разведке Сената США опубликован доклад, в котором говорится, что расследование выявило активность российских хакеров из "Агентства интернет-исследований" в 2016 году, направленную на оказание явной поддержке кандидату в президенту Дональду Трампу.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Политика США ввели визовые ограничения против членов китайского правительства США вводят визовые ограничения в отношении членов правительства и Компартии Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров и других национальных меньшинств, заявил госсекретарь Майк Помпео.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Шоу-бизнес Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убили своего отца В соцсетях появились записи следственного эксперимента с участием сестер Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, в ходе которого они рассказали и показали, как расправились со своим отцом.

Политика В Кремле оценили выступление Лукашенко по конфликту в Донбассе Россия не является стороной противостояния на юго-востоке Украины и стремится помочь соседнему государству решить возникшую в 2014 году проблему, заявили в Кремле в ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который ранее назвал ситуацию в Донбассе конфликтом Москвы и Киева.

Космос Boeing вложит средства в космическую компанию Virgin Galactic Корпорация Boeing инвестирует 20 миллионов долларов в британскую космическую компанию Virgin Galactic, разрабатывающую технологию суборбитальных коммерческих космических полетов, сообщила Virgin Galactic во вторник.

Общество Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Политика Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов Правительство и президент Эквадора покинули столицу страны Кито из-за массовых протестов против президента Ленина Морено, сообщает издание El Mundo.

Происшествия Анапский судья пытался продать решение апелляции Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия В ДТП с грузовиком в Ленобласти погибли три человека Во Всеволожском районе Ленобласти три человека погибли в ДТП с грузовиком, сообщает во вторник отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.