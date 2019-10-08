с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Футбол Футбол. 20 лет легендарному матчу Россия – Украина. Видео 20 лет назад, 9 октября 1999 года, состоялся один из самых известных матчей в истории сборной России.

Финансы Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Общество Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.

Шоу-бизнес Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Политика Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.

Интернет Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.

Политика Песков счёл рецидивом новую часть доклада сената США о «вмешательстве» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вторую часть доклада комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве».

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Политика CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.

Авто Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель авто Вскоре в модельном ряду "АвтоВАЗа" может появиться новый "каблучок" - аналог Renault Dokker. Пока будущей новинке дано рабочее название Van.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Здоровье Саратовским инвалидам пришлось ползти по больничной лестнице Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил решить проблему с отсутствием пандусов в железнодорожной больнице Ершова.

Футбол Статуя Златана Ибрагимовича открыта в Мальме Бронзовая статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича открыта в его родном городе Мальме, сообщает aftonbladet.se.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Армия и оружие Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Гаджеты «Убийца Xiaomi» получит два аккумулятора Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Армия и оружие Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.