Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится
 на сайте организации во вторник, 8 октября.
Известиявчера в 08:33

Подробнее о событии

Автодилеры попросили Путина и Медведева не повышать утилизационный сбор

Ведомостивчера в 08:20

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора

ТАССвчера в 07:55

Дилеры видят риски закрытия и увольнений

Коммерсантъвчера в 04:55

Дилеры предупредили Путина об уходе автобрендов с рынка из-за утильсбора

РБКвчера в 06:39

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

РИА Новостивчера в 06:22

Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей

URA.Ruвчера в 05:49

Ассоциация автодилеров попросила Путина не допустить повышения утильсбора

Интерфаксвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана войны и его жены

Следователи задержали подозреваемого в убийстве участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:04
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 07 октября в 04:44
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

Фонд Навального включили в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Коммерсантъ 05:14
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
Известия 02:39
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия

Фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву смягчили приговор

Ведомости 05:22
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM вчера в 17:10
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия

Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы

Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Происшествия

В ДТП в Волгоградской области погибли 4 человека

Сообщается, что сам водитель, две девушки 16 и 18 лет и еще молодой человек 18 лет скончались на месте.
REGNUM 04:45
Политика

В Абхазии проходит инаугурация президента Рауля Хаджимбы

9 октября в 12:00 в Абхазии началась церемония вступления в должность избранного на второй срок президента республики Рауля Хаджимбы.
REGNUM 05:10
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Общество

Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд

Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Авто

BMW представила новый седан M8 Gran Coupe

Компания BMW рассекретила новую модель семейства 8-Series - «заряженный» седан M8 Gran Coupe.
AutoNews 03:50
Культура

Писатель Литтелл заявил о публикации в России урезанной версии романа

Писатель рассказал, что узнал о такой редактуре лишь через пять лет после ее первой публикации в России от своего латышского переводчика Денса Диминша.
РБК вчера в 13:36
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Футбол

Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»

Газета.Ru 04:48
Технологии

Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram

Роскомнадзор создает новую систему противодействия распространению запрещенной информации, которая поможет полностью заблокировать в России мессенджер Telegram.
Москва 24 вчера в 21:05
Энергетика

«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Взгляд.ру 05:28
Единоборства

В Bellator официально подтвердили бой Ф. Емельяненко с Джексоном

Президент Bellator Скотт Кокер опубликовал в своём «твиттере» изображение афиши боя Фёдора Емельяненко в Японии.
Чемпионат 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное