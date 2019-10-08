Из-за существенного роста утильсбора Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, сообщив в нем о рисках ухода ряда автомобильных брендов с российского рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70 – 120%.

с чего всё началось

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

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