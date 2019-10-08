Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось
Из-за существенного роста утильсбора Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, сообщив в нем о рисках ухода ряда автомобильных брендов с российского рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70 – 120%.Коммерсантъ04:55
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Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
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Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы
48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.
Ugpressa.ru 02:59
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия
Бизнесмен Павел Фукс объявлен в розыск
Полиция Москвы объявила в розыск бизнесмена, владельца "Мосситигрупп" Павла Фукса в рамках дела о мошенничестве, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 09:21
Политика
Абэ заявил о распространении на южные Курилы суверенитета Японии
Премьер-министр Японии заявил, что позиция официального Токио по этому вопросу остается неизменной: в его стране считают, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы.
Южный Федеральный 00:46
Политика
Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Происшествия
Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца
Ранее было опубликовано видео первых показаний сестер Хачатурян в квартире после убийства отца и телефонная запись, где средняя из сестер, Ангелина, звонит в полицию и рассказывает о случившемся.
Lenta.ru 08:04
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Сергей Жуков устроил для жены шикарный сюрприз ко дню ее рождения
Артист привез именинницу в шикарный отель в Италии с потрясающим видом на море и горы.
Летидор 04:54
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Шоу-бизнес
59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием
59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова официально зарегистрировали свои отношения осенью 2010 года.
Вокруг ТВ 03:44
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 07:11
Игры
Далеко не лучший проект Ubisoft — первые оценки Ghost Recon Breakpoint
Ghost Recon Breakpoint вышла 4 октября на PC, PS4 и Xbox One. Критики успели опробовать новое творение Ubisoft и выставить ему оценки.
Gmbox.ru вчера в 07:18
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Политика
В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений
Piter.tv 06:02
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета вчера в 07:47
Армия и оружие
Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии
Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.
REGNUM 07:46
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика
Допрошенная ФБР депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.
Известия 04:49
Политика
Директором ФСИН стал Александр Калашников
Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44