Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Политика Путин повысил зарплату Медведеву и себе Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года зарплаты себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Единоборства Боец ММА умер после поединка в Грозном 4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.

Политика Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.

Экономика В России иностранцам запретят торговать на рынке Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.

Происшествия Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.

Политика В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.

Политика Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17 Требования Нидерландов привлечь Киев к ответственности за крушение малазийского «Боинга» (рейс MH17) являются попыткой отвлечь следственную группу от реальной проблемы, заявил украинский посол в Амстердаме Всеволод Ченцов.

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