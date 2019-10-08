Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
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Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
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Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
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РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Газета.Ru вчера в 18:42
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В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
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Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
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REGNUM 06:41
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Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17

Требования Нидерландов привлечь Киев к ответственности за крушение малазийского «Боинга» (рейс MH17) являются попыткой отвлечь следственную группу от реальной проблемы, заявил украинский посол в Амстердаме Всеволод Ченцов.
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Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
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Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Изнасилованная Шурыгина в трусах дала совет россиянам

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