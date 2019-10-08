Экономика
РИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомились РИА Новости.
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Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Трампа о разработке новых вооружений
По словам Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно наблюдают за действиями Вашингтона в плане разработки новых систем вооружений.
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Политика
Путин повысил зарплату Медведеву и себе
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года зарплаты себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине
Единоборства
Боец ММА умер после поединка в Грозном
4 октября 27-летний Нурматов (13 поединков, 11 побед) провел бой с россиянином Бесланом Исаевым в Грозном — в рамках турнира по смешанным боевым искусствам (ММА) Absolute Championship Akhmat 100.
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове арестован
Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедове.
Политика
Новым главой ФСИН стал бывший сотрудник ФСБ из Красноярска
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует из информации в разделе «руководство» на сайте ведомства.
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову
Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.
Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Политика
В Кремле отказались анонсировать грядущие отставки губернаторов
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной волне отставок губернаторов, которая может начаться во второй половине октября и затронуть регионы, выборы глав которых должны пройти в 2020 году.
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Требования Нидерландов привлечь Киев к ответственности за крушение малазийского «Боинга» (рейс MH17) являются попыткой отвлечь следственную группу от реальной проблемы, заявил украинский посол в Амстердаме Всеволод Ченцов.
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Происшествия
Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск
Суд рассмотрит это ходатайство 11 октября, сообщает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
Шоу-бизнес