Экономика

РИА НовостиРИА НовостиАвтодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось

Дилеры видят риски закрытия и увольнений

Из-за существенного роста утильсбора Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, сообщив в нем о рисках ухода ряда автомобильных брендов с российского рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70 – 120%.
Коммерсантъ04:55

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Автодилеры просят Путина не повышать утильсбор

News.ru08:02

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

РИА Новости06:22

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ТАСС07:55

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Интерфакс07:37

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РБК06:39

Автодилеры просят Путина не повышать утилизационный сбор

Комсомольская правда07:56

Дилеры видят риски закрытия и увольнений

Коммерсантъ04:55
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