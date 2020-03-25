Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.

с чего всё началось

Снижение покупательской активности неизбежно приведет к массовым увольнениям и банкротствам предприятий. Поэтому РОАД просит правительство страны рассмотреть возможность введения для участников отрасли налоговых каникул, отсрочек по уплате НДС и социальным выплатам.

Политика Путин объявит о переносе голосования по Конституции Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Авто Volkswagen приостановит производство автомобилей в России Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.

Здоровье Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.

Общество В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.

Гаджеты МегаФон улучшил качество голосовой связи VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, которая обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение.

Общество Общенациональный карантин введен в Великобритании Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

Политика В Турции восхитились смелостью Путина В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.

Политика ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, имевшего позывной Моторола.

Экономика Мишустин назвал долю отечественной электроники в гражданском сегменте Доля отечественной продукции электронной промышленности составляет в военном сегменте около 85%, в гражданском - около 30%, а на мировом рынке едва достигает одного процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.

Общество ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.

Авто В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan Росстандарт согласовал добровольный отзыв 5 114 экземпляров Porsche Macan, реализованных на российском рынке в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.