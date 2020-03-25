Коронавирус

Вести.RuВести.RuАвтодилеры попросили правительство РФ о помощи

Снижение покупательской активности неизбежно приведет к массовым увольнениям и банкротствам предприятий. Поэтому РОАД просит правительство страны рассмотреть возможность введения для участников отрасли налоговых каникул, отсрочек по уплате НДС и социальным выплатам.
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с чего всё началось

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомостивчера в 17:12

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Автодилеры попросили Мишустина поддержать автобизнес

Известия03:25

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Интерфакс02:25

Российские автодилеры попросили у правительства налоговые каникулы

Говорит Москва02:30

Автодилеры попросили правительство РФ о помощи

Вести.Ru02:53

Автодилеры попросили Мишустина о поддержке отрасли на фоне падения спроса

РБКвчера в 22:37

«Ведомости»: автодилеры попросили правительство о поддержке отрасли на фоне падения спроса

ТАССвчера в 20:42

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Ведомостивчера в 17:12
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Авто

Составили список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Тарантас Ньюс 05:28
Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Навальный сообщил о нападении на него в Москве

В Москве совершено нападение на известного политика Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Росбалт 09:05
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Интерфакс 07:16
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК вчера в 11:53
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в России

Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.
Evo-rus.com вчера в 16:18
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса

РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 03:15
Спорт

Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус

RT на русском 08:05
Экономика

Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
REGNUM 06:21
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Политика

Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса

Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Ведомости 07:20
Здоровье

Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек

Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
SMINEWS в Иванове 06:45
Общество

В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец 08:41
Гаджеты

МегаФон улучшил качество голосовой связи

VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, которая обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение.
АБН 08:27
Общество

Общенациональный карантин введен в Великобритании

Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Countryscanner вчера в 02:41
Политика

В Турции восхитились смелостью Путина

В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.
Аргументы недели 09:11
Происшествия

СК возбудил дело по факту пожара с семью погибшими под Пензой

По факту пожара в частном доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, возбуждено уголовное дело.
Известия 05:59
Культура

Соловьев оценил шутку команды КВН о нем

РИА Новости 23 марта в 13:08
Политика

ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, имевшего позывной Моторола.
RT на русском 08:24
Экономика

Мишустин назвал долю отечественной электроники в гражданском сегменте

Доля отечественной продукции электронной промышленности составляет в военном сегменте около 85%, в гражданском - около 30%, а на мировом рынке едва достигает одного процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:10
Общество

В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса

Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Известия 03:20
Здоровье

В Госдуму внесён проект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.
RT на русском 08:33
Общество

ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае

Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
News.ru 06:00
Авто

В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 5 114 экземпляров Porsche Macan, реализованных на российском рынке в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.
Motor 05:57
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
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