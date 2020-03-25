Коронавирус
Вести.RuАвтодилеры попросили правительство РФ о помощи
Снижение покупательской активности неизбежно приведет к массовым увольнениям и банкротствам предприятий. Поэтому РОАД просит правительство страны рассмотреть возможность введения для участников отрасли налоговых каникул, отсрочек по уплате НДС и социальным выплатам.
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с чего всё началось
Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.Ведомостивчера в 17:12
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Авто
Составили список самых «выносливых» бюджетных автомобилей
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Политика
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Навальный сообщил о нападении на него в Москве
В Москве совершено нападение на известного политика Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Общество
Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
Немецкое предприятие марки Volkswagen объявила в СМИ о введении режима простоя на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде из-за нехватки некоторых деталей, которые приезжают из Европы.
Транспорт
РЖД отменили часть поездов в стране из-за коронавируса
РЖД отменили часть поездов в стране из-за снизившегося спроса в связи с пандемией коронавируса.
Спорт
Ефимова рассказала, как её знакомые из Азии перенесли коронавирус
Экономика
Счётная палата прогнозирует нулевой рост экономики России в 2020 году
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 25 марта заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации.
Общество
Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус
Политика
Украина ввела режим ЧС из-за коронавируса
Украина вводит режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории страны из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
Здоровье
Коронавирус в Иваново выявлен еще у троих человек
Как сообщает «Кстати Ньюс», со ссылкой на главу департамента здравоохранения Ивановской области, сегодня, 25 марта 2020 года, экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат еще у троих жителей региона.
Общество
В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Гаджеты
МегаФон улучшил качество голосовой связи
VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, которая обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение.
Общество
Общенациональный карантин введен в Великобритании
Трехнедельный общенациональный карантин введен в Великобритании. С таким заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.
Политика
В Турции восхитились смелостью Путина
В Турции отметили, что глава России привык решать проблемы не словами, а делами.
Происшествия
СК возбудил дело по факту пожара с семью погибшими под Пензой
По факту пожара в частном доме в Пензенской области, в результате которого погибли семь человек, возбуждено уголовное дело.
Культура
Соловьев оценил шутку команды КВН о нем
Политика
ДНР объявила в розыск Порошенко по делу об убийстве Моторолы
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, имевшего позывной Моторола.
Экономика
Мишустин назвал долю отечественной электроники в гражданском сегменте
Доля отечественной продукции электронной промышленности составляет в военном сегменте около 85%, в гражданском - около 30%, а на мировом рынке едва достигает одного процента, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
В Китае зафиксировали первый случай смерти от хантавируса
Житель провинции Юньнань умер во время поездки в автобусе, который направлялся в Шаньдун. Все его попутчики были проверены на хантавирус.
Здоровье
В Госдуму внесён проект об онлайн-осмотре пациентов во время эпидемий
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о дистанционном осмотре пациентов во время чрезвычайных ситуаций и эпидемий.
Общество
ОАЭ запретили российскому самолёту приземлиться в Дубае
Власти Объединённых Арабских Эмиратов не позволили лайнеру российского лоукостера «Победа», совершавшему согласованный полёт из Москвы в Дубай, приземлиться в аэропорту города.
Авто
В России отзывают более пяти тысяч кроссоверов Porsche Macan
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 5 114 экземпляров Porsche Macan, реализованных на российском рынке в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.