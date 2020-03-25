Коронавирус

Право.руПраво.руАвтодилеры попросили правительство о помощи

Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.
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с чего всё началось

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомостивчера в 17:12

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Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Интерфакс02:25

Автодилеры попросили правительство РФ о помощи

Вести.Ru02:53

Российские автодилеры попросили у правительства налоговые каникулы

Говорит Москва02:30

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Автодилеры попросили Мишустина о поддержке отрасли на фоне падения спроса

РБКвчера в 22:37

«Ведомости»: автодилеры попросили правительство о поддержке отрасли на фоне падения спроса

ТАССвчера в 20:42

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Ведомостивчера в 17:12
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Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Финансы

Неделя выходных и налоговые каникулы. Главное из обращения Путина

Владимир Путин выступил с обращением к нации, которое анонсировалось как связанное с коронавирусом.
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Росстат зафиксировал рост инфляции

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ТАСС 09:03
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
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Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Мойка78 06:18
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
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Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Армия и оружие

Представитель СЦКК ДНР ранен украинским снайпером

REGNUM 04:35
Политика

Песков прокомментировал возможность отмены парада 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 9 мая в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:06
Гаджеты

Россиянам стал доступен предзаказ Nokia 1.3 и Nokia 5310

Актуальные Новости 09:10
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Глава региона Алексей Островский уверен, что чиновница поступила неэтично, уехав в разгар пандемии коронавируса.
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Хоккей

38 лет назад Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон

38 лет назад канадский нападающий Уэйн Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон, забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в матче «Эдмонтон» — «Калгари» (7:2). В сезоне-81/82 он набрал 212 очков.
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Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru 23 марта в 21:30
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
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В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
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Средств для обеспечения россиян заработной платой на неделю карантина в федеральном бюджете достаточно, заявил зампред комитета Совфеда Сергей Рябухин.
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В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
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Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Общество

Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы

Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.
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Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
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