Коронавирус

Право.руПраво.руАвтодилеры попросили правительство о помощи

Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.
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с чего всё началось

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.
Ведомостивчера в 17:12

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Автодилеры попросили Мишустина поддержать автобизнес

Известия03:25

«Ведомости»: автодилеры попросили правительство о поддержке отрасли на фоне падения спроса

ТАССвчера в 20:42

Российские автодилеры попросили у правительства налоговые каникулы

Говорит Москва02:30

Автодилеры попросили у Мишустина налоговые каникулы, чтобы избежать закрытия 30% центров

Интерфакс02:25

Автодилеры попросили Мишустина о поддержке отрасли на фоне падения спроса

РБКвчера в 22:37

Автодилеры попросили правительство РФ о помощи

Вести.Ru02:53

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

Ведомостивчера в 17:12
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:38
Общество

«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России

Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
Snob.ru 05:45
Общество

Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин

Коммерсантъ 05:22
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Авто

Mitsubishi объявила цены обновленного Mitsubishi ASX для России

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Финансы

Курс доллара упал ниже 77 рублей

Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Известия 05:46
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Происшествия

В Крыму на карантине из-за коронавируса находятся 1345 человек

Под динамическим медицинском наблюдении 1293 человека, госпитализированы 52 человека В Крыму поместили на карантин из-за коронавируса 1345 человек.
SM News 04:01
Общество

Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
РБК 05:11
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

RT на русском 23 марта в 21:24
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Экономика

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
REGNUM 05:56
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
РБК 05:51
Общество

В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 05:20
Хоккей

КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Ведомости 05:48
Политика

Польша обвинила Россию в дезинформации

Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Южный Федеральный вчера в 22:07
Авто

Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris

Компания Hyundai изменила условия заводской гарантии на обновленные седан Creta и кроссовер Solaris.
Автоновости дня 04:50
Футбол

ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей

Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
ProstoProSport 05:49
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Инфорос 05:43
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Кино

Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 01:27
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