Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.

с чего всё началось

Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.

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