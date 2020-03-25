Коронавирус
Право.руАвтодилеры попросили правительство о помощи
Чтобы избежать масштабных увольнений и банкротства автодилеры просят с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС.
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с чего всё началось
Существенное ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19 неминуемо ведет к серьезному падению авторынка, говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) премьер-министру Михаилу Мишустину.Ведомостивчера в 17:12
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Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Аэрофлот» вдвое снизил цены на полеты по России
Что еще известно:Снижение цен почти на все направления "Аэрофлота" по России с вылетом весной подтвердил "Ведомостям" собеседник, близкий к компании.
Общество
Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет уйти на карантин
Политика
Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Авто
Mitsubishi объявила цены обновленного Mitsubishi ASX для России
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Финансы
Курс доллара упал ниже 77 рублей
Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Армия и оружие
National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО
Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Происшествия
В Крыму на карантине из-за коронавируса находятся 1345 человек
Под динамическим медицинском наблюдении 1293 человека, госпитализированы 52 человека В Крыму поместили на карантин из-за коронавируса 1345 человек.
Общество
Власти США договорились выделить $2 трлн на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении на стимулирование экономики страны рекордной суммы в $2 трлн, сообщает газета New York Times (NYT).
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Общество
Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Экономика
Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах
Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
Политика
Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Происшествия
Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова
Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
Общество
В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса
Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа COVID-19, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Политика
Польша обвинила Россию в дезинформации
Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Авто
Hyundai сократила гарантию на модели Hyundai Creta и Solaris
Компания Hyundai изменила условия заводской гарантии на обновленные седан Creta и кроссовер Solaris.
Футбол
ЦСКА рассчитался за Головина парой сеток и мешком мячей
Экс-руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал, как перешел в команду Александр Головин, выступающий в данный момент в «Монако», передает «Р-Споpт».
Общество
На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом
По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, по состоянию на утро 25 марта в 13 областях страны выявлены 113 случаев заболевания COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина".
Шоу-бизнес
Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке
Кино
Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.