Экономика
REGNUMАвтодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Повышение ставок утилизационного сбора, которое обсуждается правительством РФ, чревато негативными последствиями для авторынка и смежных отраслей. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба организации.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.Известиявчера в 08:33
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Последствия смертельного ДТП, в котором погибли четверо подростков, попали на видео.
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Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
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Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
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Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
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Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
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Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России автомобили Nissan Note и Nissan Tiida.
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