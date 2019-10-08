Экономика

REGNUMREGNUMАвтодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор

Повышение ставок утилизационного сбора, которое обсуждается правительством РФ, чревато негативными последствиями для авторынка и смежных отраслей. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба организации.
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с чего всё началось
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится
 на сайте организации во вторник, 8 октября.
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