с чего всё началось

Повышение ставок утилизационного сбора, которое обсуждается правительством РФ, чревато негативными последствиями для авторынка и смежных отраслей. Об этом говорится в письме ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) президенту Владимиру Путину, сообщает пресс-служба организации.

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