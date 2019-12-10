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Автоновости дняАвтодилеры предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Цены на новые легковые и коммерческие автомобили в России в 2020 году вырастут на 5%, а их продажи снизятся на 8%. Такой прогноз на будущий год озвучил журналистам президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.
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Цены на новые авто Цены на новые легковые автомобили и LCV с учетом инфляции и повышения ставки утилизационного сбора могут вырасти в России на 5% в течение 2020 года, сообщил Мосеев.ТАСС07:47
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