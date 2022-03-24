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Автодилеры в РФ начали поднимать цены на новые машины в 2,5 раза в марте 2022 года

В некоторых случаях рост цен может быть в два – два с половиной раза, отметил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Радио Sputnik
На российском авторынке участились случаи спекуляций, дилеры пытаются играть на опережение и повышают стоимость новых автомобилей без учета курсов валют.
Радио Sputnik
Местные автосалоны решили действовать «на опережение», специально создавая ажиотаж.
CarsWeek.ru
"Рано или поздно поставки автомобилей в Россию вновь вырастут за счет корейских или китайских машин, возможно, и западные производители вернутся на рынок", — предположил Хайцеэр.
РИА Новости

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Автодилеры в РФ начали повышать цены на новые машины в 2,5 раза в марте 2022-го
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