Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
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с чего всё началось

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 09:46

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«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

ТАССвчера в 09:46

«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

РИА Новостивчера в 10:30

Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Реальное времявчера в 10:08

Трассу М12 Москва — Казань могут построить раньше срока

Татар-информвчера в 22:58

Трасса Москва-Казань может быть построена раньше 2027 года - «Автодор»

Интерфаксвчера в 10:57

«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года

Ведомостивчера в 12:19

«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года

Коммерсантъвчера в 17:29
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Армия и оружие

В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база

Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину

В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
РБК 00:03
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 07:24
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 12 февраля в 05:09
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Lenta.ru 00:01
Хоккей

Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:39
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
Политика

Кадыров поддержал позицию Путина про родителей №1 и №2

Портал Северного Кавказа 00:24
Здоровье

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Известия вчера в 22:32
Общество

Водонаева рассказала о допросе в полиции

РИА Новости вчера в 13:13
Политика

Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Газета.Ru вчера в 03:19
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Политика

МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
RT на русском вчера в 11:40
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Космос

В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

Как считают в SpinLaunch, спутники весом до 100 кг можно было бы запускать без ракетоносителя — с помощью большой электромагнитной центрифуги.
3DNews 12 февраля в 05:02
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru вчера в 03:10
Футбол

Малком рассказал, когда вернется на поле

Обо всем нападающий «Зенита» Малком рассказал в интервью бразильскому изданию Yahoo Esportes.
Gazeta.SPb вчера в 15:01
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Невозможно узнать: Адель стала похожа на Ким Кардашьян

Как решили фанаты, некогда дородная Адель теперь напоминает скорее Ким Кардашьян.
7Дней.ру вчера в 09:30
Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Lenta.ru вчера в 20:43
Экономика

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Гаджеты

Pro-версия смартфона OPPO Find X2 засветилась в Geekbench

Смартфон Find X2 Pro сможет работать в 5G-сетях. Как и модель Find X2, он получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
3DNews вчера в 07:02
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия 12 февраля в 11:13
Происшествия

В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 23:49
Музыка

Названы победители премии «Чартова дюжина 2020»

Национальная служба новостей вчера в 14:00
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