Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.

с чего всё началось

Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".

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