Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
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с чего всё началось

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 09:46

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«Автодор» хочет закончить строительство платной трассы до Казани раньше срока

Inkazan02:40

«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

РИА Новостивчера в 10:30

«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года

Ведомостивчера в 12:19

Трасса Москва-Казань может быть построена раньше 2027 года - «Автодор»

Интерфаксвчера в 10:57

Трассу М12 Москва — Казань могут построить раньше срока

Татар-информвчера в 22:58

Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Реальное времявчера в 10:08

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

ТАССвчера в 09:46
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"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК 08:23
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Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
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Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
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Минпромторг России выступил против идеи запретить посылки из Китая.
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Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
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Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
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Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Экономика

Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
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Петр Павленский добавил огня в выборы парижского мэра

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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
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Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
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Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым

Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
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Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда вчера в 08:56
Армия и оружие

В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:00
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DOOM Eternal: почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode

IGN опубликовало новый геймплейный ролик DOOM Eternal, в котором показали почти 13 минут мультиплеерного режима Battlemode.
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

ToDay News Ufa вчера в 04:16
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
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Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

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Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Найден ближайший к Земле молодой газовый гигант

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Роналду на последних минутах спас «Ювентус» в матче с «Миланом»

Матч шел к победе хозяев, но на 90-й минуте Роналду реализовал пенальти. 1:1 — «Милан» и «Ювентус» разошлись миром в матче Кубка Италии.
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Пранкеры заявили о розыгрыше Берни Сандерса от имени Греты Тунберг

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли американского сенатора Берни Сандерса, связавшись с ним от имени известной шведкой экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
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Серийный Бе-200ЧС для ВМФ России поднялся в воздух

«Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России», - сообщили в ОАК.
ТК Звезда 07:01
Армия и оружие

ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе

Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
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Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян

13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
МонаВиста вчера в 07:29
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