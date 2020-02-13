Экономика
РИА Новости«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
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с чего всё началось
Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.ТАССвчера в 09:46
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