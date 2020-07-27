Транспорт

Kazanfirst.ruKazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:48

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей

Реальное время01:21

Автодор объявил конкурсы на строительство трассы М-12 на 507,3 млрд руб

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ТАСС00:14

На строительство дороги М-12 Москва — Казань потратят более 500 млрд рублей

Татар-информ01:56

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБКвчера в 16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 15:36
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
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Финансы

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В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
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Иран вывел в море макет авианосца

ВМС Ирана вывели в Ормузский пролив многострадальный макет авианосца типа Nimitz.
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
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Экономика

Треть экономики России отработала в убыток

Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
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Источник: «Зенит» близок к приобретению Черышева

Петербургский "Зенит" близок к приобретению полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщает журналист Игорь Рабинер в Telegram-канале.
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Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
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Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой

Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
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Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

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В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
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Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

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В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая

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Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
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На Ямале с 28 июля разрешили открыть фитнес-центры и бассейны

С 28 июля разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов.
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