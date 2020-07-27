Транспорт
Kazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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Спорт
Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября
Игромания.ру 04:43
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости вчера в 11:55
Экономика
Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
РБК 04:29
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих дети до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor 01:07
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Финансы
Крупные банки вновь фиксируют отток валютных вкладов
В июне отток средств с депозитов крупнейших российских банков в иностранной валюте превысил 600 млн долларов.
Российская газета 04:30
Армия и оружие
Иран вывел в море макет авианосца
ВМС Ирана вывели в Ормузский пролив многострадальный макет авианосца типа Nimitz.
Российская газета 03:30
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru вчера в 02:07
Футбол
Источник: «Зенит» близок к приобретению Черышева
Петербургский "Зенит" близок к приобретению полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, сообщает журналист Игорь Рабинер в Telegram-канале.
Газета.Ru 04:47
Путешествия
Определен самый дешевый отдых на море для россиян в августе
Российские курорты лидируют по ценовой доступности отдыха на море для отечественных туристов в начале августа текущего года.
Lenta.ru 04:28
Общество
В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
Москва, 28 июля 2020, 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 150 человек.
REGNUM 03:42
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Шоу-бизнес
Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой
Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Общество
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
Политика
Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая
Инициатор проекта, депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки считает, что празднование 9 мая Дня победы над фашизмом оставляет историческую двусмысленность.
МонаВиста 04:38
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Здоровье
На Ямале с 28 июля разрешили открыть фитнес-центры и бассейны
С 28 июля разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов.
Красный Север (ЯНАО) 03:59