Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.

Общество Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости. 426

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 868

Происшествия Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства. 91

Шоу-бизнес Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru. 27

Политика В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 139

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 269

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 127

Общество Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке «Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства. 22

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 20

Финансы Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей. 104

Общество Кличко пришел на работу на костыле и пообещал «накостылять» чиновникам Киев, 28 июля 2020, 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin). 41