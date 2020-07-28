Транспорт
Российская газета«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.
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Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Общество
Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи
Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:11
Футбол
«Милан» планирует включить Родригеса в сделку по Миранчуку
Бомбардир.ру 07:00
Шоу-бизнес
Встречающаяся с Авербухом Арзамасова показала дорогое кольцо
Звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова показала во время эфира в Instagram внушительное дорогое кольцо, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:09
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00
Армия и оружие
Украина начнет производить турецких «убийц» российских «Панцирей»
Турция и Украина обсуждают вопросы совместной разработки и начала производства ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, называемых «убийцами» российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», сообщает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 05:49
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Министерство иностранных дел РФ ответило на претензии Военно-морских сил США по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Религия
Володин поздравил православных с Днём Крещения Руси
Парламентская газета 02:21
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Футбол
Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Коммерсантъ 04:10
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
Футбол
Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»
Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о переходе сына Дениса Черышева из "Валенсии" в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 07:16
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Предполагается, что рестайлинговые Fortuner и Hilux поступят в продажу в РФ уже скоро.
Evo-rus.com 05:18
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Общество
Кличко пришел на работу на костыле и пообещал «накостылять» чиновникам
Киев, 28 июля 2020, 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:53
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Единоборства
Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru вчера в 04:58