Транспорт
Российская газета«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.
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Происшествия
Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге
При столкновении грузовых электровозов на юге Петербурга пострадал один из машинистов.
Газета.Ru 09:00
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Бывший журналист и бывший советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, отказался заключить сделку со следствием.
Известия 08:32
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Общество
ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения
Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Российская газета 07:08
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
В свою очередь Лихачев отметил, что начало сборки и монтажа токамака - важнейшее событие для всего термоядерного сообщества и для всей мировой науки.
Интерфакс 06:29
Здоровье
Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
Шоу-бизнес
Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»
Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru 08:41
Происшествия
Прикуривший от свечи в церкви Читы подросток заявил о раскаянии
Ранее в сети появилось видео, на котором двое подростков заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, после чего один из молодых людей прикуривает сигарету от свечи.
Газета.Ru 03:57
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Экономика
Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса
Восстановление потребительского спроса в России «затухает», к такому выводу пришли эксперты Сбербанка.
РБК 08:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с тестированием на антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20-25% пациентов, сообщается в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.
РИА Новости 06:58
Футбол
Лучшие голы заключительной трети сезона РПЛ
В российской Премьер-лиге завершился очередной сезон. С 21-го по 30-й тур команды отметились 192 мячами.
RT на русском 05:24
Футбол
Нападающий «Реала» Диас заразился коронавирусом
Мадрид, 28 июля 2020, 15:34 — REGNUM Форвард мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом.
REGNUM 08:34
Общество
Глава Росприроднадзора прилетела на место аварии на самолете «Норникеля»
Представитель «Норникеля» ранее не комментировал информацию о самолете, на котором глава Росприроднадзора прилетела в Норильск.
РБК 08:40
Спорт
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Георгий Родченков призвал отстранить сборную России от Олимпийских игр 2021 года в Токио.
МК-Спорт вчера в 05:39
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Авто
Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем
Блогер отмечает, что модернизированный Renault Kaptur с силовым агрегатом на 1,3 литра "резво" реагирует на нажатие педали газа - разгон "до сотни" занимает около 10 секунд.
Новые автомобили вчера в 11:34
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН 26 июля в 12:22
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Экономика
В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
В Минфине заявили, что поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в ПФР нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса.
RT на русском 05:58