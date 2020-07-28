Транспорт

Российская газетаРоссийская газета«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.
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