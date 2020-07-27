Транспорт

ФАНФАНСкоростной автобан от Москвы до Казани построят за 507 млрд рублей

«Автодор» объявил тендеры на строительство скоростной трассы, которая должна связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Общая заявленная сумма контрактов составляет 507,5 млрд рублей.
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На строительство дороги М-12 Москва — Казань потратят более 500 млрд рублей

Татар-информ01:56

Для строительства трассы Москва—Казань объявлены тендеры на 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 17:48

Автодор объявил конкурсы на строительство трассы М-12 на 507,3 млрд руб

Интерфакс02:20

«Автодор» объявил конкурс на строительство трассы Москва - Казань на 507 млрд рублей

ТАСС00:14

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей

Реальное время01:21

Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд

РБКвчера в 16:50

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань за 507,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 15:36
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Финансы

Индекс МосБиржи превысил 2900 пунктов впервые с конца февраля

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,7%, причем первый протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля).
Интерфакс 03:26
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru вчера в 13:49
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Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Evo-rus.com 02:50
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Происшествия

Заслуженную артистку России обокрали в элитной больнице Москвы

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обокрали в одной из элитных больниц Москвы.
Газета.Ru 01:42
Общество

В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса

Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
Известия 02:19
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Шоу-бизнес

Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
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Армия и оружие

Донбасс. В штабе ООС говорят об обстрелах, в ДНР — об «информационной провокации»

Что касается заявления Кравченко о двух обстрелах позиций силовиков, то в ДНР их назвали «информационной провокацией».
Украина.ру 01:16
Общество

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 5395 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время эпидемии в статистику внесли 823 515 случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
ЗакC.Ру 03:31
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Общество

Мультсериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» оказался в пятерке самых популярных детских шоу в мире, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:45
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Футбол

Игрок «Црвены Звезды» выразил желание перейти в «Спартак»

Было бы отлично, если бы я перешел в «Спартак». Это большая команда, а чемпионат России очень силён.
Vprognoze.ru 02:04
Гаджеты

Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников

Evo-rus.com 01:12
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Музыка

Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля

ToDay News Ufa вчера в 14:04
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Общество

Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике

Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Единоборства

Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера

Лас-Вегас, США, 28 июля 2020, 10:16 — REGNUM Соперником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.
REGNUM 03:16
Происшествия

Буксир Кольской флотилии сел на мель при маневрах в бухте губа Ара

РИА Новости 03:24
Авто

Покупатель хочет другие марки и модели — топ-20

В онлайне спрос на новые машины сократился на 20%, подсчитали аналитики онлайн-агрегатора Autospot.ru.
За рулем 02:31
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК вчера в 14:27
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета вчера в 08:37
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