«Автодор» объявил тендеры на строительство скоростной трассы, которая должна связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Общая заявленная сумма контрактов составляет 507,5 млрд рублей.

Скоростной автобан от Москвы до Казани построят за 507 млрд рублей

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