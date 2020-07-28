Транспорт
Российская газета«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.
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Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Политика
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
РБК 05:34
Экономика
Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования
Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» показала дорогое кольцо от Авербуха
Актриса Елизавета Арзамасова показала дорогое кольцо от хореографа и бывшего фигуриста Ильи Авербуха.
Lenta.ru 06:18
Экономика
Треть экономики России отработала в убыток
Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток.
Lenta.ru вчера в 02:07
Общество
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G
В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.
РБК 06:00
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер.
Российская газета 04:00
Общество
Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей
Авторы документа предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Общество
Сериал «Маша и медведь» вошел в топ-5 любимых детских шоу в мире
Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование международной компании Kidz Global.
Газета.Ru 04:30
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
Большинство россиян высказались против электронной трудовой книжки
У граждан, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Телеканал Санкт-Петербург 04:22
Шоу-бизнес
Лолита отрицает, что делала бандажирование желудка
Операции по сокращению желудка не делала.
WomanHit.ru 04:12
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Сотрудники Роспотребнадзора, посетившие туристические объекты в Абхазии, признали эпидемиологическую ситуацию в стране благополучной.
ФАН вчера в 12:33
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Политика
Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
Игры
Слухи: Left 4 Dead 2 получит новую сюжетную кампанию до конца года
Блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом ролике на своём YouTube-канале Valve News Network сообщил, что в ближайшее время зомби-шутер Left 4 Dead 2 пополнится ещё одной сюжетной кампанией.
3DNews 05:42
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Происшествия
В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца
Российская газета 06:02
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Политика
Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК
В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Известия 06:21
Футбол
Главный тренер «Зенита» описал стиль команды
Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08