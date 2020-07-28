Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 165

Экономика Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.

Экономика Треть экономики России отработала в убыток Кризис в российской экономике в первой половине года привел к тому, что треть компаний (36 процентов) работала себе в убыток. 38

Общество МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. 54

Общество Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей Авторы документа предлагают распространить механизм прямых выплат во всех субъектах с 1 января 2021 года, уточнили в пресс-службе ведомства.

Экономика В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.

Экономика Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 761

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 280

Общество Большинство россиян высказались против электронной трудовой книжки У граждан, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки. 482

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 546

Общество В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. 47

Происшествия Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск "Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве. 111

Политика Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). 1