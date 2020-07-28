Транспорт

Российская газетаРоссийская газета«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Тендеры объявлены по восьми этапам.
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На строительство дороги М-12 Москва — Казань потратят более 500 млрд рублей

Татар-информ01:56

«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва — Казань на 500 млрд рублей

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«Автодор» объявил конкурс на строительство трассы Москва - Казань на 507 млрд рублей

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ПРАЙМвчера в 15:36
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Газета.Ru 02:21
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В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

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Общество

Минтруд предложил упростить выплату пособий для молодых матерей

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Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
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