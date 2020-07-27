Транспорт

Kazanfirst.ruKazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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