Транспорт
Kazanfirst.ru«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань. Совокупная максимальная стоимость их составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщается на портале госзакупок.
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Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых.
Известия вчера в 18:17
Общество
Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом
Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
Общество
Депутат Заксобрания Челябинской области заразился коронавирусом
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров заболел коронавирусом.
АиФ Челябинск 02:05
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
Здоровье
«Ъ» сообщил об отставке министра здравоохранения Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку.
Газета.Ru вчера в 14:20
Авто
Кроссовер Kia Sonet готовится к премьере
За неделю до торжественного представления новейшего субкомпактного кроссовера Kia Sonet тестовые авто в маскировке еще встречаются на улицах индийских городов.
SpeedMe вчера в 16:59
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Происшествия
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2
Российская газета 02:29
Происшествия
В Туве лошадь километр протащила ребенка, мальчик погиб
ИА 1-Line вчера в 06:40
Общество
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса
Министерство транспорта Вьетнама заявило о приостановке с 28 июля на 15 дней всех внутренних полетов в город Дананг и из него.
Российская газета 00:57
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Экономика
Мировые цены на золото обновили исторический рекорд
RT на русском вчера в 16:39
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.
Piter.tv вчера в 07:53
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Арсений Шульгин сделал предложение своей возлюбленной Лиане Волковой
Арсений подошел к предложению руки и сердца с оригинальностью. Сначала он преподнес девушке кольцо.
Слово и Дело 26 июля в 01:28
Общество
Телеканал «Царьград» заблокировали в YouTube
Москва, 28 июля 2020, 09:19 — REGNUM Аккаунт российского телеканала «Царьград» на видеохостинге YouTube заблокирован без объяснений.
REGNUM 02:19
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Шоу-бизнес
Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения
Bimru.ru вчера в 09:12
Общество
В России планируют ввести обязательную регистрацию собак
Депутаты готовят законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак.
НТВ вчера в 22:48
Путешествия
В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами
Lenta.ru вчера в 07:56
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru вчера в 10:03
Происшествия
В Москве подтопило больше 20 участков автодорог во время ливня
Обрушившийся на Москву ливень подтопил более 20 участков автомобильных дорог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 01:48