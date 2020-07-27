Транспорт
Компания«Автодор» объявил тендеры на строительство трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство платной автотрассы Москва — Казань. Стартовая стоимость подрядов — 507,3 миллиарда рублей, говорится на сайте госзакупок. Всего «Автодор» открыл восемь тендеров на строительство восьми этапов трассы.
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Общество
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G
Компания «Мобильные ТелеСистемы», оказывающая телекоммуникационные услуги под брендом МТС, первой в России получила лицензию на оказание услуг мобильной связи в формате 5G.
РБК 06:00
Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 вчера в 02:29
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Единоборства
Чимаев попросил главу UFC организовать бой с Макгрегором
Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать бой с Макгрегором.
Pravda.Ru 05:22
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa вчера в 14:04
Политика
Румыния отказалась праздновать день Победы 9 мая
Инициатор проекта, депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки считает, что празднование 9 мая Дня победы над фашизмом оставляет историческую двусмысленность.
МонаВиста 04:38
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике
Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом.
Известия вчера в 22:22
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русском вчера в 10:23
Здоровье
Заявление главы ВОЗ об усилении пандемии прокомментировал Онищенко
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил свое мнение относительно заявления главы ВОЗ об усилении пандемии коронавируса в мире.
Live24 06:05
Общество
На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
Единоборства
Алексей Олейник отреагировал на конфликт Петра Яна и Андрея Орловского
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказал свое мнение о конфликте между Петром Яном и Андреем Орловским, дав понять, что считает недостойным поведение действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.
FightTime.ru 04:19
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Общество
В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса
В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Армия и оружие
МИД ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Возможно, имеются в виду высказывания американских военных в отношении ледокола "Иван Папанин".
РИА Новости 03:15
Армия и оружие
Индия обвинила Пакистан в обстреле своих позиций в Кашмире
Нью-Дели, 28 июля 2020, 12:32 — REGNUM Артиллерия Пакистана подвергла массированному обстрелу позиции войск Индии в двух районах в секторе Пунч на линии контроля в Кашмире, сообщает 28 июля газета The Hindi.
REGNUM 05:32
Игры
Релиз портативной ретроконсоли Analogue Pocket перенесли на 2021 год
Компания Analogue перенесла релиз портативной ретроконсоли Analogue Pocket с 2020 года на май 2021-го.
CyberSport.ru 02:00
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Киберспорт
Геймер скупил 23 тыс. игр в Steam ради уникального значка
Геймер из Китая с ником Sonix приобрёл 23 тыс. игр в Steam, чтобы получить уникальный значок «Коллекционер: 23 000+».
Чемпионат 05:28
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал Лолиту за высокие гонорары
Bimru.ru 04:30
Армия и оружие
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России
В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30