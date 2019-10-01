Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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с чего всё началось

«Автомобильные дороги» против оппозиции. Иск на 11,5 млн рублей. День второй

Заседание по делу «Автомобильных дорог» началось 11 сентября и шло весь день, однако судья неожиданно перенес его, потребовав от истца предоставить дополнительные материалы и документы.
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Оппозиционеры обжалуют решение суда о выплате «Автодору» 3,4 млн рублей

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Суд удовлетворил иск «Автодора» к организаторам акции 27 июля в Москве

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Ведомости17:58

Суд удовлетворил иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн руб. к организаторам акции 27 июля в Москве

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Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ «Автомобильные дороги»

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