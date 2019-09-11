Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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Суд Москвы частично удовлетворил иск на 11,5 млн руб к организаторам митинга 27 июля

РИАМО13:18

Суд удовлетворил иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн руб. к организаторам акции 27 июля в Москве

Агентство Москва12:30

«Автодор» взыскал с оппозиционеров 3,4 млн рублей

Ведомости12:31

Оппозиционеры обжалуют решение суда о выплате «Автодору» 3,4 млн рублей

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Суд взыскал с организаторов акции 27 июля почти 3,5 млн руб. по иску «Автомобильных дорог»

ТАСС12:34

Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ «Автомобильные дороги»

Медиазона12:29

ГБУ «Автомобильные дороги» отсудило 3,4 млн рублей у Яшина, Соболь, Навального и других оппозиционеров

Дождь12:26
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Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

РИА Новости 29 сентября в 14:45
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 12:36
Гаджеты

Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha

На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Для большинства продуктов ставка опустится на 0,3 процентного пункта (п. п.), для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, — на 0,6 п. п. Ранее "небольшое снижение" ставок по ипотечным кредитам анонсировал глава Сбербанка Герман Греф.
РБК вчера в 04:10
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

Автоновости дня вчера в 22:46
Политика

Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром

На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
Finam.Ru 10:58
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи кредитов

Если же платежи по непогашенным кредитам составляют более половины доходов, то новый кредит предложат под более высокую процентную ставку.
Русская Планета 09:40
Гаджеты

В смартфонах Samsung может появиться спектрометр

Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
3DNews вчера в 00:41
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Здоровье

В Петербурге открылся первый Центр амбулаторной онкологической помощи

До конца этого года ЦАОПы откроются в Выборгском, Московском, Невском, Приморском, Калининском, Фрунзенском, Курортном районах и в Колпино.
Город+ 04:42
Кино

Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru вчера в 06:12
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Кино

Опубликован дебютный трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн

Piter.tv 13:20
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Здоровье

ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Политика

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Киберспорт

В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов

С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
CyberSport.ru 02:25
Здоровье

Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин

Известия 00:57
Политика

Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Общество

Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

REGNUM 12:00
Происшествия

Обрушение моста в Тайване попало на видео

Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
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Политика

Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
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