Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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с чего всё началось

«Автомобильные дороги» против оппозиции. Иск на 11,5 млн рублей. День второй

Заседание по делу «Автомобильных дорог» началось 11 сентября и шло весь день, однако судья неожиданно перенес его, потребовав от истца предоставить дополнительные материалы и документы.
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Суд удовлетворил иск «Автодора» к организаторам акции 27 июля в Москве

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Суд удовлетворил иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн руб. к организаторам акции 27 июля в Москве

Агентство Москва12:30

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3,4 млн за вытоптанный газон и кусты. Как прошло заседание суда «Автомобильных дорог» против Навального и его соратников

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Суд в Москве постановил взыскать с оппозиционеров 3,4 млн рублей в пользу ГБУ «Автомобильные дороги»

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Оппозиционеры обжалуют решение суда о выплате штрафа по иску «Автодора»

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Партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, считает "формулу Штайнмайера" недопустимой, а ее согласование в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе угрозой национальной безопасности и территориальной целостности страны.
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Игру «Урала» и «Зенита» рассудит бригада Волошина

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