Общество
Интерфакс«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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с чего всё началось
Заседание по делу «Автомобильных дорог» началось 11 сентября и шло весь день, однако судья неожиданно перенес его, потребовав от истца предоставить дополнительные материалы и документы.Медиазона03:11
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Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
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