Заседание по делу «Автомобильных дорог» началось 11 сентября и шло весь день, однако судья неожиданно перенес его, потребовав от истца предоставить дополнительные материалы и документы.

с чего всё началось

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