Экономика
Коммерсантъ«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года
Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М12 Москва—Казань раньше 2027 года.
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с чего всё началось
Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.ТАССвчера в 09:46
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По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
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Политика
В Кремле назвали враньём сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
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Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
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Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Здоровье
В Чите поправился китаец, госпитализированный с коронавирусом
Врачи Забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юнбина, который лечился в Чите от нового коронавируса, сообщает РИА.
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Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
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ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
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Донецк вновь оказался под массированным огнём ВСУ
Утром в пятницу, 14 февраля, по западной окраине столицы ДНР был нанесён массированный удар из миномётов со стороны боевиков ВСУ.