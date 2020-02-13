Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года

Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М12 Москва—Казань раньше 2027 года.
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с чего всё началось

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.
ТАССвчера в 09:46

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«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств

РИА Новостивчера в 10:30

«Автодор» допустил завершение трассы из Москвы в Казань раньше 2027 года

Ведомостивчера в 12:19

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Вечерняя Москвавчера в 10:45

Трассу М12 Москва — Казань могут построить раньше срока

Татар-информвчера в 22:58

Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Реальное времявчера в 10:08

«Автодор» заявил о намерениях построить трассу Москва - Казань раньше срока

ТАССвчера в 09:46
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Завтра в Фьорано Alfa Romeo Racing проведёт первую обкатку новой машины с временной раскраской, а сегодня команда показала фрагмент этой раскраски.
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В Чите поправился китаец, госпитализированный с коронавирусом

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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

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Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
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