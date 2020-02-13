Экономика
Реальное времяТрассу Москва — Казань могут построить раньше срока
Госкомпания "Автодор" может построить трассу М-12 Москва — Казань гораздо раньше намеченных сроков.
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Футбол
«Ливерпуль» проинформировал «Боруссию» о желании купить Санчо
Как сообщает Dominic King, английский клуб проинформировал дортмундцев о желании приобрести 19-летнего англичанина.
Экономика
Fox News (США): сколько стоит Россия? (Fox News)
Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) России составляет 1,64 триллиона долларов, а паритет покупательной способности (ППС) — 4,21 триллиона долларов, говорится в ноябрьском отчете «Инвестопедии» (Investopedia).
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Наука
В янтаре обнаружили крыло птицы, жившей почти 100 млн лет назад
Палеонтологи из Мьянмана (КНР) нашли кусок янтарь, в котором содержался фрагмент доисторической птицы мелового периода.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Футбол
Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»
На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Общество
В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей
Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля.
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт
Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
Политика
Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»
Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о размере своей пенсии
Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал "Вечерней Москве", какие выплаты получает от государства.
Политика
США отложили введение ограничений против Huawei
Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Единоборства
Владимир Кличко не исключил возвращения на ринг для боя с Фьюри
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Энергетика
«Газпром» заново продаст газ Европе
Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Казахстане ответили на обвинения внука Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев пишет посты в социальных сетях о внутриполитической ситуации в республике под манипуляцией «определенных людей».
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке
В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Здоровье
Эффективная хирургия: больным с ожирением провели операции в Якутске
В Якутске провели бариатрические операции больным с ожирением.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.