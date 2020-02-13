Экономика

Реальное времяРеальное времяТрассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Госкомпания "Автодор" может построить трассу М-12 Москва — Казань гораздо раньше намеченных сроков.
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