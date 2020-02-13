Экономика
Коммерсантъ«Автодор» планирует завершить трассу Москва—Казань раньше 2027 года
Госкомпания «Автодор» намерена завершить строительство трассы М12 Москва—Казань раньше 2027 года.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Госкомпания "Автодор" ищет возможность за счет частных средств построить трассу М-12 Москва - Казань гораздо раньше намеченных сроков, говорится в сообщении компании.ТАССвчера в 09:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева поднял в воздух первый Бе-200ЧС для нужд флота.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Общество
В Госдуме предложили установить скидку на оплату услуг ЖКХ
Скидка будет предоставлена тем гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций. Такую инициативу предложил депутат Борис Чернышов.
Общество
В «Ростелекоме» рассказали о ситуации с планшетами для переписи
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что поставщики планшетов для переписи пока не могут получить нужный объем комплектующих для сборки устройств из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй.
Происшествия
На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за пассажира на пути.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Политика
Охрану посольства РФ в Турции усилили из-за поступающих послу угроз
Власти Турции усилили охрану посольства России в связи с угрозами российскому послу в этой стране Алексею Ерхову, связанными с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Общество
Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы
Политика
Штайнмайер заявил, что ЕС и Россия нуждаются в улучшении отношений
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что Евросоюз нуждается в улучшении отношений с Россией.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Две трети самолетов авиакомпаний КНР стоят на земле из-за коронавируса
Китайские авиакомпании вынуждены резко сокращать операции в условиях распространения коронавируса, поскольку пассажиропоток падает в результате жестких мер властей КНР по ограничению туризма.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Экономика
Снижение страховых взносов не сможет вывести бизнес из тени — эксперт
Смысл идеи снижения страховых взносов заключается в «обелении» российского рынка труда.
Игры
«МегаФон» запустил сервис облачных видеоигр
Ранее сообщалось, что «МегаФон» запустил портал «МегаФон игры», первым партнером компании стал американский производитель и издатель видеоигр Blizzard Entertainment.
Происшествия
В Осетии на даче экс-прокурора нашли тело его гражданской жены
Происшествия
Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров
Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.