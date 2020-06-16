Экономика
РБК«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 12:19
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
Авто
Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Политика
Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Происшествия
Сафронов возмутился отказом звезд хоронить Трушкина
Экспресс газета 11:24
Общество
Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора
Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Общество
В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса
Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
Росбалт 12:45
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
Общество
В отношении Навального возбудили дело о клевете
Ведомости 12:15
Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РБК 06:12
Футбол
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Армия и оружие
Эксперт из Astra Militarum рассказал правду о сбитом Ил-76 над Луганском и скорби Владимира Зеленского
Эксперт Комиссар Яррик из Astra Militarum напомнил в годовщину падения самолёта Ил-76 над Луганском об истинной цели данного рейса.
Актуальные Новости 01:02
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
РБК 13 июня в 22:36
Шоу-бизнес
Любовь Успенская трогательно поздравила брата с днем рождения и опубликовала архивное фото с ним
Сегодня день рождения празднует один из братьев Любови Успенской — Яков.
Вокруг ТВ 14:38
Авто
Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом
Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Космос
Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс
Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru 04:32
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Общество
В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса
Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок.
РЕН ТВ 01:22
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Игры
Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15