Экономика

РБКРБК«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.
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«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

РБК17:00

Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

News.ru17:37

ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину – Счетная палата

ПРАЙМ17:15

Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАСС17:06

Для завершения строительства ЦКАДа потребуется еще 15 млрд рублей — Счетная палата

Mockva.ru18:39
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:13, Ашберн
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 12:19
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его решение записать видеообращение

Газета.Ru 09:13
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Авто

Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM 08:55
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

Сафронов возмутился отказом звезд хоронить Трушкина

Экспресс газета 11:24
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Общество

Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора

Пять заместителей главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
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Общество

В петербургском НИИ гриппа назвали сроки «второй волны» коронавируса

Эксперты ожидают к осени новый подъем заболеваемости коронавирусом нового типа.
Росбалт 12:45
34
Авто

Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Продажи нового Nissan X-Trail в США (там он представлен под именем Rogue) начнутся уже этой осенью.
Автоновости дня 09:27
55
Общество

В отношении Навального возбудили дело о клевете

Ведомости 12:15
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РБК 06:12
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Футбол

Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции

Бразильский нападающий Вагнер Лав может продолжить карьеру в турецком чемпионате, сообщает Globo Esporte.
Газета.Ru 18:31
Культура

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
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Армия и оружие

Эксперт из Astra Militarum рассказал правду о сбитом Ил-76 над Луганском и скорби Владимира Зеленского

Эксперт Комиссар Яррик из Astra Militarum напомнил в годовщину падения самолёта Ил-76 над Луганском об истинной цели данного рейса.
Актуальные Новости 01:02
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт по зарплатам в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в России нужно установить стандарт уровня зарплат. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
РБК 13 июня в 22:36
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская трогательно поздравила брата с днем рождения и опубликовала архивное фото с ним

Сегодня день рождения празднует один из братьев Любови Успенской — Яков.
Вокруг ТВ 14:38
Авто

Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом

Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Космос

Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс

Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru 04:32
Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
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Общество

В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса

Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок.
РЕН ТВ 01:22
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Экономика

Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти

В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
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Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник

Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
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