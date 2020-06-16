Экономика

РБКРБК«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

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В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.
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Счётная палата обнародовала финансовые нарушения при строительстве ЦКАД

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ЦКАД подорожал, а некоторые участки готовы лишь наполовину – Счетная палата

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Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

ТАСС17:06

«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

РБК17:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
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В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
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Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

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Польша открыла с ограничениями свою границу для калининградцев.
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В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
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В сети появились фотографии макетов iPhone 12 и iPhone 12 Pro

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Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
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Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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В Москве умерли ещё 52 пациента с коронавирусом

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Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
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Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
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11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

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Захарова прокомментировала возможность обмена Уилана

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