В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.

«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 59

Происшествия Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.

Происшествия В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. 2

Экономика Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 27

Происшествия В Подмосковье арестован адвокат Эдуард Гладилин Солнечногорский городской суд отправил в СИЗО адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершенного сына адвоката Константина Скрыпника. 31

Общество Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. 573

Экономика Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19 Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Общество Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане. 698

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 5

Происшествия Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы Как сообщают местные СМИ, речь идет об Алене Верди, которая без соответствующего диплома работала пластическим хирургом и искалечила многих пациенток, за что ее стали называть "краснодарская Франкенштейн". 769

Общество Навальный раскритиковал Плющенко из-за ролика о конституции Политик-оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал Евгения и его жену Яну Рудковскую за участие в ролике поддержки голосования по поправкам в конституцию России, обвинив в эксплуатации их сына. 29

Политика Захарова прокомментировала возможность обмена Уилана Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» прокомментировала возможный обмен осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.