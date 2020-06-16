В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.

«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд

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