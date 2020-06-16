Экономика
РБК«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб. Теперь, согласно отчету аудиторов, «Автодор» обосновывает выделение из бюджета 14,8 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
Происшествия
Обвиняемый в убийстве националист демонстративно отказался выполнять решение суда в Киеве
Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, которого обвиняют в убийстве, демонстративно порвал предписание о домашнем аресте на ступенях Шевченковского районного суда Киева.
ТАСС 17:25
Экономика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке
Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что размер комиссии при переводе денежных средств между счетами физических лиц внутри одного банка, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) подразделений кредитной организации.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:19
Космос
Что вызывает невероятно мощные космические взрывы: новое открытие
Популярная механика вчера в 11:23
Музыка
Названы даты проведения «Евровидения-2021»
Evo-rus.com 11:46
Футбол
Левандовски о «Золотом мяче»: «Не думаю о нем, но верю, что все возможно»
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
Sports.ru 16:44
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:02
Политика
Турецкий МИД прокомментировал перенос визита Лаврова в Анкару
Визит руководителя МИД России Сергея Лаврова перенесли в связи с проработкой новых шагов по решению кризиса на Ближнем Востоке и Ливии.
Народные новости 07:02
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Происшествия
Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15
В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире
Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
REGNUM 07:43
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Хоккей
Овечкин признался, чего ему не хватает в США
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чего ему не хватает в США.
RT на русском 17:06
Авто
Названы мешающие продаже подержанного автомобиля проблемы
Ещё одной причиной, которая вызывает трудности при продаже авто на вторичном рынке, может стать непопулярная у российских автовладельцев трансмиссия, например, роботизированная коробка передач.
Тарантас Ньюс 02:40
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
Политика
США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в телевизионном формате
КП - Санкт-Петербург 08:29
Общество
В Москве умерли ещё 52 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 52 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:44
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
Армия и оружие
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52