"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Политика В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения. 431

Политика Представители ряда политических движений передают в АП заявления о непризнании изменения Конституции Представители ряда политических движений передают в администрацию президента заявления о непризнании изменения Конституции.

Происшествия В Волгограде ликвидировали сеть подпольных казино По данным следствия, подпольные игровые клубы существовали не менее полугода и располагались в частных домах Дзержинского районах Волгограда, специально арендованных для этих целей активными членами преступной группы. 3

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,9K

Армия и оружие WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику. 63

Происшествия В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.

Здоровье Переболевшим коронавирусом предрекли длительные проблемы со здоровьем По предварительной информации, вылечившиеся пациенты в течение жизни могут страдать от повреждения легких, хронической усталости и расстройств психики и нервной системы. 14

Политика Опубликован обновленный текст Конституции Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. 729

Здоровье В Калининградской области все группы в детских садах откроют к 24 июля В Калининградской области все группы в детсадах откроют с 13 по 24 июля.

Авто В Татарстане подержанные автомобили подорожали на 2% Отмечается, что продажи легковых поддержанных машин в Татарстане за второй квартал 2020 года упали на 11% по сравнению с 2019 годом и на 6% по сравнению с первым кварталом. 9

Происшествия В Подмосковном Пушкино произошел пожар в промзоне Спасатели тушат пожар на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Здоровье Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. 15

Политика Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press. 2