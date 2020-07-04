Транспорт

BFM.ruBFM.ru«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
Читать в источнике
Комментировать522
с чего всё началось

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости07:09

Подробнее о событии

Скоростной лимит на российских платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

RT на русском13:56

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

РИА Новости07:09

«Автодор» предлагает увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч

Коммерсантъ08:08

Лимит скорости на платных трассах «Автодора» предложили поднять до 150 км/ч

Известия07:45

В России предложили увеличить скорость на платных трассах до 150 км/ч

РБК07:45

Скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч

ТАСС07:11

На платных дорогах в России будут ездить еще быстрее

Эхо Москвы11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
343
Энергетика

Транзит газа через Украину снизился на 45% по сравнению с 2019 годом

Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Известия 01 июля в 06:44
37
Политика

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
188
Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
10
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
167
Игры

Для Prototype вышел набор HD-текстур

CyberSport.ru 12:53
Здоровье

Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин

Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
40
Армия и оружие

МИД обвинил США в снижении порога применения ядерного оружия

Позиция США в отношении возможного понижения порога применения ядерного оружия увеличивает угрозу возникновения ядерного конфликта, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 14:03
1
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
1
Шоу-бизнес

Валерия показала, на какую болезненную процедуру пошла ради красоты

Вечерняя Москва 04:50
Общество

Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:17
10
Игры

2K Games будет продавать NBA 2K21 на PS5 и Xbox Series X за $70

2K Games заявила, что стоимость базового издания NBA 2K21 на консолях следующего поколения составит $70.
CyberSport.ru 02 июля в 11:12
3
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Недавно в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки».
ToDay News Ufa 07:43
1,2K
Футбол

Заболевшие коронавирусом игроки «Динамо» не сыграют до конца сезона

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков заявил, что заразившиеся коронавирусом футболисты не сыграют в нынешнем сезоне чемпионата России.
Газета.Ru 14:00
Общество

Американка проглотила более 48 хот-догов за 10 минут и побила рекорд

Известия 13:33
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 13:21
Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

РБК 14:12
Общество

Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям

Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах.
Интерфакс вчера в 13:12
19
Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов из-за допинга

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что WADA может не получить финансирование от США.
Общественная служба новостей 10:02
Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 13:09
2
Общество

ПФР заявил о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги

Родители ребенка до 16 лет имеют право на получение дополнительной выплаты в рамках поддержки в период пандемии коронавируса.
iReactor 04:01
73
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
5,7K
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
523
Фигурное катание

В Японии Тутберидзе назвали одним из самых «токсичных» тренеров в мире

Ранее сообщалось, что чемпион мира среди юниоров по фигурному катанию Ерохов покинул группу Тутберидзе.
RT на русском 11:38
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
202
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
3
Автоспорт

Роберт Шварцман стал третьим в дебютной гонке Формулы 2

Глас Народа 13:56
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

ИА Красная Весна 12:27
Религия

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
2,3K
Шоу-бизнес

Обнародовано фото певицы МакSим после долгой реабилитации

В Сети появилось фото певицы МакSим, пропавшей из поля зрения поклонников несколько месяцев назад – после объявленного ухода со сцены и заявления о необходимости как следует восстановить здоровье.
Суть событий 13:16
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное