"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

с чего всё началось

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.

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