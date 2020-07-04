Транспорт

BFM.ruBFM.ru«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосево и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
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с чего всё началось

«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
РИА Новости07:09

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«Автодор» предлагает увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 км/ч

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Скоростной лимит на платных трассах в России могут поднять до 150 км/ч

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