Транспорт
BFM.ru«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосево и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
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с чего всё началось
"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.РИА Новости07:09
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