Экономика
News.ru«Автодор» выбрал подрядчиков для трассы Москва — Казань
Основной пул компаний, которые займутся строительством новой скоростной магистрали Москва — Казань, сформировал «Автодор». Об этом рассказал руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, инвесторы проявляют большой интерес к строительству трассы.
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Пул подрядчиков для трассы «Москва-Казань» собран, инвесторы проявляют большой интерес
Будущее России. Национальные проекты00:00
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Экономика
Банки захотели оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам
Дискуссия о расчете ПДН Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков по методике ЦБ.
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Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
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Коммерсантъ вчера в 13:34
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
Известия 13:00
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Россия «полностью удовлетворена» первым решением арбитражного трибунала в Гааге по инциденту в Керченском проливе в 2018 году, сообщается на сайте МИД России.
Коммерсантъ 12:53
Общество
Умер писатель и диссидент Михаил Хейфец
Как сообщила журналистам дочь Хейфеца Наталья, 85-летний писатель умер в Иерусалиме в ночь на понедельник.
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Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Forbes назвал сферы с самым высоким доходом топ-менеджеров в России
Издание Forbes проанализировало зарплаты российских топ-менеджеров по 12 сферам деятельности компаний.
RT на русском 11:23
Общество
Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака
Хлопья без сахара являются лучшим выбором для завтрака, заявила диетолог Сьюзи Баррелл.
Газета.Ru вчера в 14:56
Футбол
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В список не попал лидер команды Тайсон.
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Общество
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На 94-году умерла советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян.
Газета.Ru 10:40
Шоу-бизнес
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Shraibikus News 05:23
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Политика
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его начальника Владимира Колокольцева провести проверку движения "Сорок сороков", выступающего против закона о домашнем насилии, рассказал РИА Новости её адвокат Константин Добрынин.
РИА Новости 13:02
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru вчера в 00:41
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского частично отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссёра Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержит материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 12:51
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В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
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Piter.tv 07:59
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий-Эл на 2,2 млрд рублей
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Газета.Ru 11:25
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России
Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Армия и оружие
Борьба с терроризмом должна быть жесткой: СМИ встали на сторону ЧВК «Вагнера»
Распространяемое в соцсетях видео ликвидации террориста «Исламского государства»* (ИГ, организация запрещена на территории РФ) бойцами ЧВК «Вагнера» вызвало широкое обсуждение не только среди рядовых пользователей, но и в среде военных экспертов, передает «Правда.ру».
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Пригород Севастополя вошел в топ-10 самых веселых названий в России
Подведены итоги конкурса на самое веселое название населенного пункта, итоги которого определили более 300 тысяч принявших участие в голосовании пользователей.
Obzor.io 05:06
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Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
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Астрономы построили самую подробную компьютерную модель Вселенной
Международная команда учёных построила самую детальную на сегодняшний день крупномасштабную модель Вселенной.
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Газета.Ru 13:00