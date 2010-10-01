Экономика

News.ruNews.ru«Автодор» выбрал подрядчиков для трассы Москва — Казань

Основной пул компаний, которые займутся строительством новой скоростной магистрали Москва — Казань, сформировал «Автодор». Об этом рассказал руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, инвесторы проявляют большой интерес к строительству трассы.
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«Автодор» сформировал пул подрядчиков для трассы Москва — Казань

Республика Татарстан00:30

«Автодор» выбрал подрядчиков для трассы Москва — Казань

News.ru01:26

Пул подрядчиков для трассы «Москва-Казань» собран, инвесторы проявляют большой интерес

Будущее России. Национальные проекты00:00

«Автодор» определил подрядчиков для реализации проекта трассы Москва - Казань

ГЛАС.RU05:08
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После вызова скорой помощи медики заявили о необходимости срочной госпитализации. Состояние актера оценивается как тяжелое.
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Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени

Ученые потратили несколько лет на то, чтобы адаптировать эту технологию для отслеживания РНК и белков в режиме реального времени.
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Армия и оружие

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Егоров ответил на претензии «Ростова» из-за пенальти в игре с «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
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Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

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ТАСС 03:23
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова.
Интерфакс 05:17
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Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы

Газета.Ru 06:04
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Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб

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Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено

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Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
РИА Новости вчера в 09:58
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В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ

Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
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Работа подворья Александрийского патриархата приостановлена в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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