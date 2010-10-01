Экономика
News.ru«Автодор» выбрал подрядчиков для трассы Москва — Казань
Основной пул компаний, которые займутся строительством новой скоростной магистрали Москва — Казань, сформировал «Автодор». Об этом рассказал руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, инвесторы проявляют большой интерес к строительству трассы.
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Пул подрядчиков для трассы «Москва-Казань» собран, инвесторы проявляют большой интерес
Будущее России. Национальные проекты00:00
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Встреча тет-а-тет российского президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на нормандском саммите в Париже не планируется.
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Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (реализует реформу мусорной отрасли) с февраля 2019 года.
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В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
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Сборку рибосомы впервые удалось наблюдать в реальном времени
Ученые потратили несколько лет на то, чтобы адаптировать эту технологию для отслеживания РНК и белков в режиме реального времени.
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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал действия судьи Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Динамо».
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Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что принятие законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины.
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Превышения радиационного фона в Еврейской АО не выявлено
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Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
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В России впервые снизилось число новых случаев заражения ВИЧ
Впервые на территории РФ зафиксировали снижение числа новых случаев заражения ВИЧ, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.
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Лучшие и худшие наряды звезд на American Music Awards 2019
Худшие 17-летний кумир всех подростков Билли Айлиш пришла на премию в клетчатом total-look' е Burberry. бесформенные штаны и рубашку дополняли белые сандалии и странный головной убор, похожий на защитную маску пчеловода.
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Американский сенатор заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
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