РБК«Автодор» заявил о возможном росте стоимости проезда по платным дорогамГосударственная компания «Автодор» изучает возможность повысить стоимость проезда по российским платным дорогам в этом году.РБКСборы могут не вырасти, а упасть пропорционально количеству отказавшихся от ставшей дорогой дороги.ТАССВ марте министр транспорта Виталий Савельев заявил, что идею нужно рассмотреть с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.Lenta.ruРост цен прошел в рамках ежегодной индексации на уровень инфляции 2021 года.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКБизнес ФМ Санкт-ПетербургБрянские новостиKazanfirst.ruAutoNewsГазета.RuАБНМаяк (г. Сосновый Бор)ПрофильiReactorФАНРамблерЦарьградПетрозаводск говоритКурьер. Среда. БердскНовый ДеньПодробнее о событии«Автодор» рассмотрит возможность повышения тарифов на платных трассахLenta.ruвчера в 08:31«Автодор» может повысить тарифы на платных трассахТАССвчера в 06:13Самое цитируемое«Автодор» заявил о возможном росте стоимости проезда по платным дорогамРБКвчера в 07:09«Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на платных дорогахИнтерфаксвчера в 06:14«Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на платных трассах в РФБИЗНЕС Onlineвчера в 06:20«Автодор» рассматривает повышение тарифов на платных трассахТелеканал 360°вчера в 06:12«Автодор» анонсировал рост тарифов на проезд по платным дорогамКоммерсантъвчера в 06:03Показать ещёОценить240Поделиться