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«Автодор» заявил о возможном росте стоимости проезда по платным дорогам

Государственная компания «Автодор» изучает возможность повысить стоимость проезда по российским платным дорогам в этом году.
РБК
Сборы могут не вырасти, а упасть пропорционально количеству отказавшихся от ставшей дорогой дороги.
ТАСС
В марте министр транспорта Виталий Савельев заявил, что идею нужно рассмотреть с учетом текущей ситуации, но на содержание трасс нужны средства.
Lenta.ru
Рост цен прошел в рамках ежегодной индексации на уровень инфляции 2021 года.
Коммерсантъ

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«Автодор» рассмотрит возможность повышения тарифов на платных трассах
Lenta.ru08:31
«Автодор» может повысить тарифы на платных трассах
ТАСС06:13
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Телеканал 360°06:12
«Автодор» заявил о возможном росте стоимости проезда по платным дорогам
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