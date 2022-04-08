Госсовет Республики Крым внес в пятницу в Госдуму законопроект о национализации собственности и активов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года принадлежали недружественным России странам или их гражданам, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
Россия является единственным поставщиком голубого топлива в Молдавию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию (100 процентов), недалеко от них убежали Латвия и Финляндия (93-94 процента), в затылок дышат Эстония и Болгария с показателем 77-79 процентов.