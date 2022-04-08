Россия является единственным поставщиком голубого топлива в Молдавию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию (100 процентов), недалеко от них убежали Латвия и Финляндия (93-94 процента), в затылок дышат Эстония и Болгария с показателем 77-79 процентов.