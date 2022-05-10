Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
Дипломат подчеркнул, что принципы и условия применения Москвой ядерного оружия изложены в военной доктрине Российской Федерации, в которой и следует искать ответы на вопрос, возможен ли превентивный тактический удар по территории Украины со стороны России.
Министерство финансов России заявило, что информация из ранее опубликованного агентством Bloomberg материала, в котором сообщалось об ожидании ведомством падения ВВП на 12% по итогам 2022 года, «не соответствует действительности».