Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
Белоруссия развернет подразделения сил спецопераций в ответ на создание у ее границ 20-тысячной группировки украинских войск, заявил начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, которого цитирует Telegram-канал белорусского военного ведомства.
По мнению китайских журналистов, затяжной конфликт на Украине служит двум стратегическим целям Вашингтона: помогает сдерживать Россию и рождает спрос на продукцию американского военно-промышленного комплекса.