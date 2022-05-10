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Автоэксперт Амиров сообщил, что в РФ подешевели автомобили с пробегом в апреле 2022 года

Тем временем новые автомобили, цены на которые выросли на фоне резкого «обвала» рубля в конце февраля-начале марта, дешеветь пока не начали.
Автоновости дня
Автомобили на вторичном рынке России начали дешеветь после ажиотажного спроса, который отмечался в марте и апреле, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
РИА Новости
Однако к концу апреля соотношение между спросом и предложением начало выравниваться, наметилось снижение стоимости машин с пробегом, сообщил он.
Радио Sputnik
Новые автомобили, цены на которые выросли после резких скачков курсов валют и на фоне сложностей с транспортировкой машин в Россию, дешеветь не начали, сказал он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Автоэксперт Амиров сообщил, что в РФ подешевели автомобили с пробегом в апреле 2022 года
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Эксперт рассказал, какие автомобили подешевели в России
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