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Автоэксперт Кадаков заявил, что цены на автомобили не зависят от курсов валют

Российская национальная валюта отыграла падение, доллар теперь стоит примерно 62 рубля, а не более 100 рублей, как было в марте.
Радио Sputnik
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik назвал
 причину, по которой цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.
Lenta.ru
"Ничего не меняется в плане ценовой политики автомобильных компаний. Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты", — констатировал Кадаков.
РИА Новости
На цены на машины влияют антироссийские санкции, из-за которых в страну сложно ввезти автомобили и запчасти.
Секрет фирмы

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