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Автоэксперт Кадаков заявил, что цены на автомобили не зависят от курсов валют

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik назвал
 причину, по которой цены на автомобили в России продолжают оставаться высокими не фоне роста курса рубля.
Lenta.ru
"Ничего не меняется в плане ценовой политики автомобильных компаний. Цены на новые автомобили, цены на запчасти и цены на услуги, связанные с машинами, в России вниз не идут, несмотря на укрепление национальной валюты", — констатировал Кадаков.
РИА Новости
Автомобильный рынок испытал резкий рост цен в период падения рубля.
Первый Севастопольский
В частности, ряд иностранных производителей заявили о прекращении поставок автомобилей в РФ.
URA.Ru

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Главред «За рулем» Кадаков: цены на автомобили зависят от возможности привезти их из-за рубежа
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