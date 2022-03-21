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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ максимум до 50% в 2022 году

Если цены увеличить сильнее, машины просто перестанут покупать, пояснил
 агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
РИА Новости
Новая волна дефицита автомобилей в РФ связана с решениями большинства зарубежных автопроизводителей прекратить поставки своих моделей на территорию нашей страны.
CarsWeek.ru
Последнее ограничит рост цен рамками 30-50% в зависимости от модели.
РИА Новости
“Даже если приостановка деятельности импортных брендов будет временной, все равно будут пересмотрены условия партнерства в пользу поставщика”, - отмечает он.
РИА Новости

Подробнее о событии

Автоэксперт Денис Мигаль прогнозирует подорожание автомобилей на рынке РФ максимум до 50% в 2022 году
CarsWeek.ru00:56
Автоэксперт Денис Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ максимум до 50% в 2022 году
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Эксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в России максимум до 50 процентов
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ максимум до 50% в 2022 году
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал подорожание автомобилей в РФ максимально до 50% в 2022 году
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Автоэксперт Мигаль спрогнозировал в РФ подорожание автомобилей максимум до 50% в 2022 году
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