Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начавший с марта публикацию выдержек из своих книг с "пророчествами" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в понедельник очередное "предсказание" о желании НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.
Многие страны уже задумались о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах – всех пугает гигантский госдолг США, поскольку есть опасения, что вернуть такие суммы нереально для экономики, которая входит в рецессию, объяснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко.